Кутаиси, Грузия, 12 декабря, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Использование логотипа компании «Роснефть» на соревнованиях в Грузии вызвало скандал, сообщает 12 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Во время проведения во дворце спорта города Кутаиси крупного турнира по грузинской национальной борьбе чидаоба на борцовском ковре был замечен логотип «Роснефти». Руководство Дворца спорта сразу же после окончания соревновательного дня заявило, что логотип остался на ковре ещё от давних соревнований и что «Роснефть» к нынешнему турниру не имеет ни малейшего отношения.

Президент федерации чидаоба Грузии Гела Беруашвили, которого журналисты считают другом олигарха Бидзины Иванишвили, хранит молчание по поводу случившегося. Его же заместитель, поклявшись детьми, заявил, что федерация не имеет никаких связей с российским нефтяным гигантом.

Представители оппозиционного «Единого национального движения» утверждают, что присутствие логотипа «Роснефти» на соревнованиях было совершенно не случайным, так как оно полностью вписывается в нынешнюю «пророссийскую» политику грузинского правительства. Оппозиционеры считают абсолютно правильным то, что СМИ обратили внимание на этот инцидент.

Напомним, что грузинская оппозиция и националистические настроенные СМИ регулярно раздувают антироссийские и русофобское настроения по любому, даже весьма ничтожному поводу.