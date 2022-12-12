Горловка, ДНР, 12 декабря, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками города Горловки в ДНР. Об этом 12 декабря сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

Как уточнил глава Горловки, в результате обстрела со стороны киевских боевиков произошло прямое попадание снаряда в жилой двухэтажный дом, расположенный в Центрально-Городском районе Горловки, на улице Степаненко. Один из подъездов дома был разрушен полностью. В настоящее время идёт разбор завалов.

В результате обстрела погиб один человек, ранения получили как минимум две женщины, одна из пострадавших была госпитализирована. Информация о количестве пострадавших и о состоянии раненых уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о обстреле города Горловки со стороны ВСУ, в результате которого было повреждено здание школы.