Москва, 12 декабря, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В Москве вынесен приговор бывшему главе правительства Дагестана Мухтару Меджидову. Его признали виновным в организации аферы на 108 млн рублей и отправили в колонию общего режима на пять лет, сообщили 12 декабря в Мещанском суде Москвы.

Stshw.cn Суд

Напомним, ранее для обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Меджидова, который занимал пост главы правительства Дагестана всего полгода — с 31 января по 22 июля 2013 года, прокуратура просила восемь лет лишения свободы.

Дело было связано с хищением 108 млн рублей у Минобороны, которые были выделены на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1. Часть этих средств была направлена на счета предприятия «Русская радиоэлектроника», которым руководил Меджидов. Следствие установило, что он сумел пролоббировать размещение госзаказа на заводе.

Завод обязался в соответствии с госконтрактом до июня 2014 года поставить три комплекта РСП на общую сумму 135 млн рублей. Авансом завод получил 108 млн рублей, однако госконтракт не был исполнен, а денежные средства были похищены.

После вынесения приговора Меджидова заключили под стражу в зале суда.