Красногорск, 12 декабря, 2022, 21:45 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Мега Химки» в Московской области задержаны двое подозреваемых. Один из них сварщик, другой — прораб. Главный подозреваемый по делу о пожаре, в результате которого погиб один человек и полностью уничтожено здание ТЦ, выполнял сварочные работы. Его начальник должен был отвечать за соблюдение техники безопасности при их проведении.

ГУ МЧС России по Московской области Пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе

«В Подмосковье задержан 36-летний сварщик Денис С., устроивший пожар в торговом центре «Мега» в Химках. <…> Вместе с ним задержан и 42-летний прораб Ильнур Ш., отвечавший за проведение работ», — пишет телеграм-канал Baza.

До избрания судом меры пресечения в отношении задержанных они будут находиться в ИВС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошёл 9 декабря. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.