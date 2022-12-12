Анкара, 12 декабря, 2022, 21:46 — ИА Регнум. На северо-востоке Турции обнаружено новое месторождение нефти. Об этом 12 декабря объявил в телеобращении к согражданам президент республики Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы обнаружили 150 млн [баррелей] чистых запасов нефти в окрестностях горы Габар», — сказал Эрдоган.

По его словам, это одно из десяти наиболее крупных месторождений на суше, которые были обнаружены в течение 2022 года. Стоимость найденных запасов оценивается в $12 млрд.

Напомним, в июле Эрдоган объявил, что месторождение нефти обнаружили на юге Турции. Объемы запасов «черного золота» оценили в 8 млн баррелей.