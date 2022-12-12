Москва, 12 декабря, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Посылку с мёртвыми мышью и пауком получило посольство Франции в России. Адресовано послание было из Крыма. Отправителя посылки в настоящее время устанавливают правоохранительные органы, куда обратился представитель французской дипмиссии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«На адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма», — приводит слова источника РИА Новости.

Как оказалось, подобные отправления посольство Франции в Москве получает не впервые. Летом 2022 года в такой же посылке, кстати сказать, также пришедшей из Крыма, находились кости.

Тогда в послании, вложенном в посылку, также значилось имя отправителя. Он назвался именем умершего 16 лет назад продюсера Пьетро Нотарианни.