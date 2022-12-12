Баку, 12 декабря, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Баку и Ереван продолжают обсуждать текст мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Восточного партнёрства в Брюсселе. Текст выступления 12 декабря обнародовала пресс-служба азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«После встречи с министром иностранных дел Армении в Вашингтоне Азербайджан представил Армении пересмотренные предложения. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие недели», — заявил Байрамов.

Он также отметил, что власти Азербайджана после получения контроля над Нагорным Карабахом намерены интегрировать армян, которые останутся там проживать, в азербайджанское общество. Байрамов также обвинил Армению в «имитации» мирных переговоров и «нарушении» обязательств трёхсторонних соглашений Москвы, Баку и Еревана, заключенных в ноябре 2020 года.

Стоит отметить, что 12 декабря все жители Нагорного Карабаха оказались заблокированы на территории республики, так как единственную дорогу в Армению перекрыли азербайджанские активисты. Они собираются оставаться там на ночь.