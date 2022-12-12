Хэбэй, Китай, 12 декабря, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Встреча представителей США и Китая прошла в китайской провинции Хэбэй на востоке страны. Стороны рассмотрели ряд тем, в числе которых были вопросы по ситуации на Украине, проблемы угрозы региональной безопасности со стороны КНДР. Также рассматривался вопрос освобождения задержанных в Китае американских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Делегацию Китая возглавлял заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн. Во встрече участвовали помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор по Китаю в совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер. Разговор был «откровенным и содержательным», отметили в администрации США.

В программе поездки делегации США с 11 по 14 декабря также посещение Южной Кореи и Японии.