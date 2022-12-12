Тбилиси, 12 декабря, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал открытое письмо действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Обращение 12 декабря обнародовала газета Le Monde.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Я умираю, у меня мало времени, — процитировали журналисты письмо грузинского политика. — Токсикологи пришли к выводу, что меня отравили в тюрьме».

Саакашвили также заявил, что якобы боролся за то, чтобы проводить реформы в Грузии и на Украине. Он также назвал себя борцом с «империалистической политикой России». По мнению экс-президента Грузии, он так в этом преуспел, что якобы стал «одним из главных врагов» президента РФ Владимира Путина.

«Он публично пообещал убить меня. Сейчас я сижу в тюрьме, как один из его личных узников», — заявил Саакашвили.

Бывший грузинский лидер призвал Макрона мобилизовать международную поддержку, чтобы тот мог выйти из тюрьмы.

Напомним, заявления Саакашвили о его скорой гибели продолжаются более года. За это время назывались различные диагнозы: психические заболевания, болезнь желудка, проблемы с позвоночником и пр. Адвокаты рассчитывают, что заключение экспертов из США о двух десятках болезней у Саакашвили будет достаточным основанием для его освобождения. В суде началось рассмотрение соответствующего ходатайства.