Степанакерт, 12 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Для участников протестной акции азербайджанцев, заблокировавших 12 декабря трассу Горис — Степанакерт, единственную дорогу между Нагорным Карабахом и Арменией, привезли палатки. Об этом сообщает агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным журналистов, в палатках есть отопление и освещение. Активисты останутся блокировать дорогу на ночь. Отмечается, что протестующие подняли на месте проведения акции азербайджанский флаг. Они также жгут костры для обогрева.

Сообщается, что активисты требуют встречи с командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе — генерал-майором Андреем Волковым.

Напомним, трасса Горис — Степанакерт была перекрыта 12 декабря в 10:30 по местному времени (09:30 мкс). Протестующие заявляют, что выступают против «незаконной» добычи природных ресурсов в Нагорном Карабахе. В Степанакерте отметили, что сотни жителей республики из-за акции не смогли выехать в Армению.