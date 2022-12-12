Будапешт, 12 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил мемом на коррупционный скандал, разразившийся в Евросоюзе по поводу задержания зампредседателя Европарламента Евы Кайли. Политик разместил иллюстрацию с толпой смеющихся людей в своем Twitter.

Официальное интернет-представительство президента России Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«А потом они сказали, что ЕП всерьез озабочен коррупцией в Венгрии», — подписал картинку Орбан.

Напомним, ирония премьера Венгрии связана с упреками в адрес его страны в коррупции со стороны Евросоюза. При этом 9 декабря в Бельгии произошли обыски по месту жительства заместителя председателя ЕП, представителя Греции Евы Кайли. Её задержали по обвинению во взятках в связи с проведением чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

Кроме неё, по этому же делу были арестованы экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.