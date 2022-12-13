Москва, 13 декабря, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Дмитрий Наумов

(сс) Arend Рыба

Поправки обеспечат реализацию трехстороннего соглашения в рыбной отрасли, а значит, и сохранность рабочих мест.

Законопроект о втором этапе инвестквот угрожает исполнению соглашения о социально-трудовых отношениях в рыбной отрасли, над которым работали более трех лет, такое мнение высказали участники совместного собрания Российского союза работодателей-рыбопромышленников (РСРР) и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства (Росрыбпрофсоюз). Соглашение регулирует вопросы, от которых напрямую зависит качество жизни свыше 120 тысяч работников рыбной отрасли. Это и оплата труда, и его охрана, образование, обеспечение занятости населения отдаленных прибрежных территорий и др. Такие соглашения давно есть во всех отраслях, но в рыбной — совсем недавно.

Собрание прошло 12 декабря на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей. Для участия в мероприятии с Дальнего Востока и Севера приехали представителей профсоюзов, руководители компаний, капитаны судов, специалисты по кадрам и трудовому праву. К дискуссии присоединились депутаты Госдумы: от «Единой России» Антон Басанский (Магаданская область), от партии «Справедливая Россия — За Правду» первый заместитель главы фракции Дмитрий Гусев.

Диалог состоялся конструктивный — отраслевики подчеркнули, что принятие резонансного законопроекта о втором этапе инвестквот (предусматривающего передачу 24% добываемых на Дальнем Востоке минтая и сельди инвесторам новых судов и береговых рыбокомплексов и инвестиционные аукционы на 50% квот на вылов крабов и 100% — на моллюсков) не позволит сторонам соглашения выполнить свои обязательства.

Законопроект о втором этапе инвестиционных квот на добычу рыбы и морепродуктов принят Госдумой в первом чтении с оговоркой о необходимости доработки положений, вызвавших принципиальное неприятие как среди представителей отрасли, так и региональных властей. Для доработки документа при Госдуме была создана согласительная комиссия с широким привлечением всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к развитию отрасли. В подготовку правок включились депутаты всех фракций и сенаторы. Результатом этой работы должна стать вторая редакция документа, учитывающая рекомендации профсообщества.

Первый зампредседателя Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев рассказал о ходе доработки проекта на площадке Госдумы. Так, после первого чтения в согласительную комиссию были внесены пакеты поправок от сенаторов и депутатов. «Много поправок было в поддержку МСП, направленных против монополизации водных ресурсов», — рассказал он. Теперь же важно дождаться заключения Счетной палаты о стратегическом аудите результатов первого этапа инвестквот, которое будет представлено 20 декабря, уверен Гусев.

Зампред комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский считает, что принятие законопроекта в первоначальном виде — это преступление против регионов Дальнего Востока и Арктики. «Приятно видеть, что большое количество депутатов вносят свои поправки, — заявил он. — Это говорит о том, что сегодня есть консолидированное мнение о невозможности принятия законопроекта в первоначальном виде».

О чём резолюция?

Итогом совместного заседания предприятий и профсоюза рыбопромышленной отрасли стало утверждение резолюции с разъяснением возможных негативных социально-экономических последствий принятия законопроекта в первоначальном виде и поддержкой поправок, предложенных сенаторами и депутатами.

Принятие документа в редакции чиновников Минсельхоза и Росрыболовства нарушит главный принцип Соглашения между предприятиями и работниками рыбного комплекса — сохранение рабочих мест и повышение зарплат. Под угрозой порядка 120 тысяч россиян, занятых в рыбопромышленном комплексе в том числе в небольших прибрежных пунктах, удаленных от региональных центров, где морской промысел зачастую единственный источник дохода.

Так, согласно подписанной резолюции, в вылове и переработке крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных сейчас занято более 13,3 тыс. человек. После запуска второго этапа инвестквот в том виде, как он представлен сейчас, большинство из них рискуют потерять работу или столкнуться с существенным понижением уровня жизни.

Пессимистичные прогнозы отраслевиков подтверждают неоднозначные результаты первой программы распределения инвестиционных квот. В Сахалинской области количество рабочих мест снизилось с 6864 в 2018-м до 6032 человек в 2021 году, в Хабаровском крае — с 5080 до 4196 человек. В Камчатском крае занятых на промысле стало меньше на 13%.

Более того, участвовать в аукционах второго этапа смогут только пять-шесть крупнейших предприятий. Массовое банкротство МСП (основных работодателей в рыбацких поселениях) спровоцирует резкий скачок безработицы и отток населения из стратегически важных для государства малозаселенных прибрежных регионов. Запуск новых мощностей с максимальной автоматизацией прогнозируемо приведет к лавинообразному снижению количества рабочих мест. В результате ужесточающейся конкуренции за рабочие места с большой вероятностью начнется поголовное снижение зарплат.

Отраслевики концептуально поддерживают предложения сенаторов и депутатов, направленные на корректировку законопроекта. В частности, предложения о переносе срока вступления в силу положений второго этапа инвестквот в части судостроения и крабовых аукционов, исключении механизма инвестиционных квот на моллюсков и прочих водных беспозвоночных и обременения строительства береговых перерабатывающих заводов требованием построить вспомогательный флот. Поддерживают рыбаки и предложение о сохранении ресурсного обеспечения МСП.

Прошедшее вчера совместное заседание представителей всех сторон рыбной отрасли — бизнес, профсоюз и регулятор и депутатов Госдумы, задача которых — доработка законопроекта с учетом мнения регионов и бизнеса, продемонстрировало высокое взаимопонимание сторон и приверженность общим принципам развития отрасли. Риски несоблюдения Трехстороннего соглашения по организациям рыбной отрасли РФ сохраняются, но общие усилия парламентариев и отраслевиков помогут избежать негативных последствий.