Вашингтон, 12 декабря, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Страны Большой семерки восстановят критическую энергетическую систему Украины и её водную инфраструктуру. Такое обещание сделали лидеры G7 по итогам встречи, прошедшей 12 декабря в режиме видеоконференцсвязи.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы полны решимости помочь Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры. Мы будем помогать Украине в обеспечении готовности к зиме, будем продолжать поддерживать ее гражданскую устойчивость», — говорится в заявлении.

Помимо восстановления гражданских объектов, страны Большой семерки пообещали поддержать Украину поставками средств противовоздушной обороны.

Участники встречи Большой семерки также пообещали рассмотреть вопросы помощи Украине в ходе международной конференции, которая состоится 13 декабря в столице Франции.