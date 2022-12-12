Мадрид, 12 декабря, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Вашингтон и Брюссель будут стремиться к тому, чтобы конфликт Украины с Россией длился, но не приводил к прямому столкновению РФ с Западом. Об этом говорится в статье испанского обозревателя Терезы Арангурен, обнародованной 12 декабря в газете Público.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM НАТО войной чревато

«Пусть конфликт на Украине продолжается, но не выходит за пределы замкнутого пространства, где погибшие — это только украинцы и русские», — сделала журналистка предположение о планах лидеров Запада.

Она отметила, что эту версию подтверждает реакция на падение украинской ракеты на территорию Польши. Тогда заявления, что ракета якобы была российской, очень быстро пресекли.

Напомним, украинская ракета от комплекса С-300 упала в Польше в ноябре. В результате инцидента погибли два человека. Сначала Варшава обвиняла Россию, но вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что не имеет доказательств российского происхождения ракеты. Вскоре подобные заявления сделали в США и в НАТО.