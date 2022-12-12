Москва, 12 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В начале следующего года правительству России совместно с регионами необходимо добиться роста зарплат бюджетников в России такими же темпами, как в среднем по экономике. Такое поручение по итогам совещания с правительством России, состоявшегося 30 ноября, дал президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и зарплата

«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», ― говорится в пункте перечня поручений, опубликованном на сайте Кремля.

При этом в течение 2023 года требуется предусмотреть дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с «динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей», отмечено в поручении.

Правительство и субъекты РФ должны представить доклад главе государства по этому вопросу до 30 марта 2023 года, а далее отчитываться раз в квартал.

Также российский лидер потребовал «обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость выполнять обязательства по уровню зарплат сотрудников бюджетного сектора российской экономики. При этом российский лидер отметил, что для недобирающих какие-то проценты в этом вопросе российских регионов был предусмотрен люфт по выходу на целевой уровень зарплат бюджетников в размере до 5%.