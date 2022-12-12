Москва, 12 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Замглавы МИД России, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил обеспечение продовольственной безопасности с главой Африканского фонда глобальной безопасности Амаму Мбабази из Уганды и директором международной неправительственной организации (НПО) «Браззавиль Фаундейшен» Жан-Ивом Оливье, сообщает МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Согласно сообщению российского ведомства, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и африканской повестки дня, включая проблематику обеспечения продовольственной безопасности стран Африки в контексте складывающейся геополитической ситуации. Стороны также обсудили политико-дипломатическое урегулирование в горячих точках Африки с акцентом на нормализацию обстановки в районе Великих озер и Африканского рога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили об успехах в убеждении правительства Турции не переходить к наземной операции на территории Сирии.

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