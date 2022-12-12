Херсон, 12 декабря, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В Херсонской области получил ранения первый заместитель губернатора региона Виталий Булюк. Как сообщил 12 декабря глава регионального министерства здравоохранения Вадим Ильмиев, он был ранен в результате подрыва автомобиля.

Michael Deal Взрыв

Также в сюжете: На замминистра спорта Запорожской области Бойко совершено покушение

По его словам, пострадавший чиновник находится в одном из лечебных учреждений области.

«Он ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести», ― цитирует «Интерфакс» Ильменева.

Он добавил, что водитель автомобиля погиб на месте.

«По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», ― уточнил глава минздрава.

Напомним, в администрации Херсонской области Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

Читайте также: Врио губернатора Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в результате дорожной аварии погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. 11 ноября он был похоронен в Симферополе.