Москва, 12 декабря, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Госдуме на скорую руку залатали места протечек, образовавшиеся из-за рекордных осадков в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Цитата из: В Госдуме залатали потолок на скорую руку Протечка. Госдума. Москва. 12.12.2022

Непрекращающийся ливень в столице привел к протечкам в крыше нижней палаты парламента, крупная протечка обнаружилась в так называемом «старом» здании Госдумы на Охотном ряду, дом 1. Желтые подтеки видны на мраморе и белоснежной штукатурке на потолке и стенах у входа в фойе зала пленарных заседаний.

Работники оперативно соорудили «заплатку», призванную, видимо, защитить народных избранников от падения на голову штукатурки.

Между тем в Москве уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 17 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря, отмечают специалисты центра погоды «Фобос».

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Напомним, что в июле 2017 года протекла кровля в зале пленарных заседаний, депутаты были вынуждены уйти на перерыв. В ноябре 2017 года на сайте госзакупок были размещен заказы, согласно которым предполагалось реконструировать крышу зала пленарных заседаний, а также расширить зал, на эти работы выделялось 57 млн рублей.