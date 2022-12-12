Будапешт, 12 декабря, 2022, 19:52 — ИА Регнум. МИД Венгрии возражал в ходе встречи глав МИД стран ЕС против введения новых ограничительных мер в отношении ряда граждан России. В ведомстве считают, что эта мера закроет пока еще открытые каналы связи с Россией. Об этом рассказал журналистам 12 декабря глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

«Мы считаем, что включение некоторых российских представителей [в санкционные списки] создает серьезные риски блокирования всё ещё открытых каналов связи с Москвой», — приводит слова министра ТАСС.

Всего, по словам Петера Сийярто, в девятый санкционный список Евросоюза против России включены 141 человек и 47 организаций. При этом, как отметил министр, санкции не будут затрагивать сферу ядерной энергетики.