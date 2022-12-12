В Севастополе продлили действие высокого уровня террористической опасности
Севастополь, 12 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городе Севастополе продлили на две недели до 27 декабря. Об этом 12 декабря сообщается на официальном сайте правительства города.
«Установлен высокий уровень террористической опасности на территории города Севастополя в период с 18:00 12 декабря 2022 года сроком на 15 суток — до 18:00 27 декабря 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Севастополя.
Как отмечает губернатор города Михаил Развожаев, данная мера носит «исключительно профилактический» характер, так как власти и правоохранительные органы полностью контролируют обстановку.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что 10 декабря над Симферополем сработала система ПВО.