Севастополь, 12 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городе Севастополе продлили на две недели до 27 декабря. Об этом 12 декабря сообщается на официальном сайте правительства города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Установлен высокий уровень террористической опасности на территории города Севастополя в период с 18:00 12 декабря 2022 года сроком на 15 суток — до 18:00 27 декабря 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Севастополя.

Как отмечает губернатор города Михаил Развожаев, данная мера носит «исключительно профилактический» характер, так как власти и правоохранительные органы полностью контролируют обстановку.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что 10 декабря над Симферополем сработала система ПВО.