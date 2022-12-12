Москва, 12 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил оценить эффективность бюджетных учреждений с точки зрения объема и качества выполняемых ими заданий и уровня заработной платы. Предложения правительства должны поступить до конца марта 2023 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что в течение предстоящего времени до 30 марта 2023 года правительство проанализирует работу «федеральных государственных бюджетных учреждений, включая уровень заработной платы их работников». В поручении также сказано об анализе объема госзадания бюджетным учреждениям и качества выполняемых ими работ и предоставляемых услуг. По итогам анализа предлагается представить предложения по повышению эффективности работы этих учреждений.

Речь идет в том числе об оптимизации и перераспределении средств финансирования из федерального бюджета либо о повышении дополнительного финансирования.

Напомним, 30 ноября в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин поручил провести в январе 2023 года индексацию заработной платы сотрудников бюджетного сектора российской экономики.