Москва, 12 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов 12 декабря обсудил с премьер-министром Буркина-Фасо Иоахимом Кьелем наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Council.gov.ru Михаил Богданов

«В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления российско-буркинских традиционно дружественных отношений, включая активизацию политического диалога и наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Также в сообщении ведомства добавили, что в ходе встречи также была отмечена необходимость консолидации усилий международного сообщества на фоне борьбы с нарастающей террористической угрозой в Сахаро-Сахельском регионе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью каналу «Эмпатия Манучи» назвала Виктора Бута символом юридического беспорядка США в отношении российских граждан.