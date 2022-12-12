Москва, 12 декабря, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Доброволец пожарной охраны Алексей Сыврачев, погибший при тушении ландшафтного пожара в Оренбургской области, удостоен медали «За отвагу при пожаре» посмертно. Соответствующий указ о награждении госнаградами подписал президент РФ Владимир Путин.

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«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу на пожаре» Сыврачева Алексея Викторовича, Оренбургская область (посмертно)», ― говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Его брат Михаил Сыврачев, пострадавший при тушении степного пожара, также награжден медалью «За отвагу».

Напомним, ландшафтный пожар в Оренбургской области в окрестностях села Роптанка вспыхнул в августе 2021 года. Во время тушения пожара погиб доброволец Алексей Сыврачев. Ещё два человека ― старший брат погибшего, глава Верхнеуранского сельсовета Михаил Сыврачев и огнеборец добровольной пожарной дружины Радик Баширов получили серьёзные ожоги.