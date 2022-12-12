Пекин, 12 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на китайские чипы и другую продукцию, сообщает 12 декабря министерство коммерции КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

По данным ведомства, иск Китая в ВТО призван решить проблему при помощи правовых методов и является необходимым способом защиты законных прав и интересов Пекина.

Ранее министерство торговли США ограничило поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Одновременно с этим президент США Джо Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на $52,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь посоветовал Вашингтону обратить внимание на проблему с нарушением прав человека внутри своей страны.