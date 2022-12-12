Евросоюз предостерёг Иран от поставок оружия России
Евросоюз призвал Иран соблюдать «международные обязательства»
Брюссель, 12 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Евросоюз призывает Тегеран не поставлять оружие России и соблюдать «международные обязательства». Об этом говорится в обнародованном заявлении Совета ЕС по Ирану, собравшемуся 12 декабря.
«ЕС строго предостерегает Иран от поставок России любых новых видов оружия, особенно баллистических ракет малого радиуса действия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ирану придётся «отвечать» в случае поддержки спецоперации по денацификации Украины. Кроме того, ЕС призывает Тегеран вернуться к выполнению условий ядерной сделки, не подавлять уличные протесты в стране, соблюдать права меньшинств и отменить смертную казнь.
Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель 12 декабря введёт жёсткие санкции в отношении Ирана по итогам заседания Совета ЕС. Санкций после завершения заседания введено не было.