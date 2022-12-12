Брюссель, 12 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Евросоюз призывает Тегеран не поставлять оружие России и соблюдать «международные обязательства». Об этом говорится в обнародованном заявлении Совета ЕС по Ирану, собравшемуся 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«ЕС строго предостерегает Иран от поставок России любых новых видов оружия, особенно баллистических ракет малого радиуса действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ирану придётся «отвечать» в случае поддержки спецоперации по денацификации Украины. Кроме того, ЕС призывает Тегеран вернуться к выполнению условий ядерной сделки, не подавлять уличные протесты в стране, соблюдать права меньшинств и отменить смертную казнь.

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель 12 декабря введёт жёсткие санкции в отношении Ирана по итогам заседания Совета ЕС. Санкций после завершения заседания введено не было.