Доха, 12 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что средства массовой информации (СМИ) и неправительственные организации (НПО) выступают с необоснованной критикой в адрес Катара в связи с проведением чемпионата мира по футболу, пишет газета The Washington Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Катара

По словам главы МИД Катара, отношение некоторых СМИ было довольно негативным и вызывало разочарование. Министр подчеркнул, что СМИ пытались судить Катар, не основываясь на фактах, не основываясь на том, чтобы приехать и проверить всё самостоятельно.

«Это самый инклюзивный чемпионат мира по футболу», — заверил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, добавив, что в соцсетях и беспристрастных СМИ писали, что у большинства гостей осталось очень положительное впечатление о чемпионате мира.

Глава МИД Катара напомнил, что правозащитные организации имеют доступ в страну и могут проводить в ней исследования.

«Мы подали пример региону, став лидером в плане перемен, реформ. Несмотря на это, некоторые неправительственные организации и СМИ просто пытаются выступать с нападками на Катар, не зная и не признавая всё произошедшее», — заявил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, добавив, что критики «постоянно указывают на ответственность правительства» Катара.

Напомним, с 20 ноября по 18 декабря в Катаре проходит чемпионат мира по футболу.