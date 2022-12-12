Вена, 12 декабря, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 12 декабря провёл встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом дипломат сообщил в телеграм-канале.

Irna.ir Михаил Ульянов

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«Встречались сегодня с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить ряд важных вопросов, представляющих взаимный интерес», ― указал Ульянов.

По его словам, разговор, «как всегда, был деловым и конструктивным».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона обсуждает с МАГАТЭ вопрос создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на Запорожской АЭС, в частности необходимость предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей.