Варшава, 12 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Польше на днях предприняли попытку вытеснения украинских беженцев на территорию Белоруссии. При этом польские пограничники использовали для выполнения своего замысла калитку для животных. Об этом сообщили 12 декабря в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Цитата из видео «Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз» Украинские беженцы в Польше

«Вчера, 11 декабря, на границе с Польшей белорусский пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев. Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в погрануправлении, польская сторона бросила людей, находившихся в «уязвимом положении», «в критических погодных условиях», в ситуации, создающей «реальную смертельную угрозу их жизни». В ведомстве также напомнили, что в октябре и ноябре 2022 года вблизи этой калитки «для пропуска животных» находили трупы.

Между тем, как подчеркнули в погранкомитете Белоруссии, 200-метровая приграничная полоса на границе с Польшей остается без внимания со стороны Евросоюза. Польша не пускает туда ни волонтеров, ни медиков, ни представителей СМИ, чтобы скрыть от общественности реальную ситуацию на границе.

Напомним, 12 декабря президент Польши Анджей Дуда заявил, что число беженцев с Украины в последние недели и месяцы выросло до трех миллионов человек.