Киев, 12 декабря, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс 12 декабря прибыл на Украину с четырёхдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«В Николаеве на юге Украины Гриффитс в качестве главы гуманитарных операций ООН посетит лагерь для внутренне перемещенных лиц и созданную при поддержке ООН пекарню, которая печёт хлеб для жителей города Херсона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гриффитс также осмотрит пункты обогрева, которые создают на Украине сотрудники ООН и киевский режим. Кроме того, он планирует посетить Киев и встретиться с представителями руководства страны, неправительственных организаций и иностранными дипломатами.

Стоит отметить, ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, что представители стран Запада не смогли ничего сказать по поводу заявления о накачке Украины оружием.