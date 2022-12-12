Ясиноватая, ДНР, 12 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Число погибших мирных жителей в результате обстрела города Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до трех человек. Об этом 12 декабря сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

Ранее мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщал о гибели одного мирного жителя в Куйбышевском районе города Донецка.

Как передает ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ из РСЗО БМ-21 «Град».