Пожар на заводе в Нижнекамске почти потушили
В Нижнекамске ликвидировали открытое горение на предприятии по производству каучуков
Нижнекамск, Татарстан, 12 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству каучуков в Нижнекамске при тушении пожара 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
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Пожар
«17:50 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.
Пожар начался на заводе компании «Нижнекамскнефтехима». Тушить его начали около 15:00, локализовали в 16:04. Площадь пожара пока установлена ориентировочно — несколько сотен квадратных метров.
Стоит отметить, что пострадавших и погибших от пожара не было. С предприятия своевременно вывели 72 человека.