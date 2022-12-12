Нижнекамск, Татарстан, 12 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству каучуков в Нижнекамске при тушении пожара 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

32. mchs. gov. ru Пожар

«17:50 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Пожар начался на заводе компании «Нижнекамскнефтехима». Тушить его начали около 15:00, локализовали в 16:04. Площадь пожара пока установлена ориентировочно — несколько сотен квадратных метров.

Стоит отметить, что пострадавших и погибших от пожара не было. С предприятия своевременно вывели 72 человека.