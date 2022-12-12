Москва, 12 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с критикой в адрес Белграда никоим образом не способствуют урегулированию ситуации, а напротив, «провоцируют хаос в косовских делах». Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Попытки обесценить нормативную базу урегулирования вроде заявления мининдел ФРГ Анналены Бербок о «неприемлемости» исполнения резолюции СБ ООН 1244 являются откровенно вредительскими, провоцируют хаос в косовских делах», ― подчеркнула российский дипломат.

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Она напомнила, что этот документ предусматривает для Белграда возможность ввести в край до «тысячи полицейских и военных для обеспечения порядка и защиты соплеменников».

«Никто, даже апологеты «порядка, основанного на правилах», не может этого отрицать, ― указала Захарова. ― Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что в МИД РФ встревожены новым обострением обстановки в сербском крае.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Сербию в том, что её риторика якобы повышает напряжённость вокруг Косова — это «всецело поддерживает диалог под эгидой Евросоюза», а «предложение об отправке сербских сил в Косово абсолютно неприемлемо».

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич назвал заявление министра иностранных дел Германии по ситуации в Косове лицемерием. По оценке премьер-министра Сербии Аны Брнабич, это «ошеломляющий уровень абсурда».