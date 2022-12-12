Смоленск, 12 декабря, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Под Смоленском в результате ДТП с грузовиком и двумя автобусами пострадали восемь человек. Об этом в интервью РИА Новости сообщила официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева 12 декабря.

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По ее данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в Смоленской области в понедельник, 12 декабря, на 363-м километре автодороги Москва — Минск.

По предварительным данным, причиной ДТП стал наезд грузового автомобиля Mercades-Benz Actros на автобус ГАЗ, который в результате этого наезда столкнулся с таким же впереди стоящим автобусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ДТП с маршруткой в Тульской области погиб один человек.