В Чувашии вводят новые меры поддержки медиков
Чебоксары, 12 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Чувашии вводят новые меры поддержки медицинских работников, чтобы повысить укомплектованность больниц и поликлиник. Соответствующее предложение направил минздрав Чувашии главе региона. С учетом необходимости разработки и утверждения нормативно-правовых документов, они начнут действовать с середины 2023 года. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов на еженедельной планёрке правительства сегодня, 12 декабря.
«На фоне России показатели укомплектованности наших медицинских организаций остаются чуть выше средних, но это всё равно не успокаивает. Поэтому мы разработали дополнительные меры как нематериального, так и материального характера, которые, на наш взгляд, позволят удержать ситуацию. Эти меры ранее уже были предложены Минздравом России и показали свою эффективность в ряде регионов», — заявил вице-премьер.
По данным главы минздрава Чувашии, на 1 декабря в республике укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляет: врачами — 75,5% (при плане в 89,7%), средними медицинскими работниками — 76,27% (план — 85%), фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов — 76,27% (план 85%).
Проблему обеспеченности медучреждений кадрами неоднократно поднимал глава Чувашии Олег Николаев. В своём отчёте о деятельности правительства за 2021 год он отметил, что потребность в медработниках оценивается в 350 человек.
«Будем прикладывать максимум усилий, чтобы в первую очередь решить вопросы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения. Потому что можно закупать хорошее оборудование, строить новые поликлиники и ФАПы, но если там не будет хватать специалистов, болеющих душой за своё дело, от этой работы будет очень мало толку», — отмечал руководитель республики на одном из расширенных заседаний коллегии минздрава.
Власти Чувашии также отмечают, что начиная с 2012 года, когда в республике стала реализоваться федеральная программа «Земский доктор», а с 2018 года — «Земский фельдшер», единовременные компенсационные выплаты получили 627 врачей и 130 средних медицинских работников. В текущем году выплаты получили 59 врачей и 24 средних медработника.
С 2014 года минздравом Чувашии также заключено 2295 договоров о целевом обучении граждан по программам высшего и среднего профессионального образования. Обучающимся «целевикам» предоставляются стипендии: студентам вуза — в размере 3000 рублей, ординаторам — 5000 рублей; студентам медколледжа — 2000 рублей.
В целях устранения дефицита медицинских кадров в Чувашии в комплекс мер социальной поддержки работников здравоохранения, в том числе в сельской местности и малых городах, в настоящее время также входят: предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья до 70% от стоимости жилья (с 2003 года улучшил свои жилищные условия 371 медицинский работник); выделение служебного жилья (предоставлено 29 служебных помещений медицинским работникам); предоставление с апреля 2020 года ипотечных кредитов на льготных условиях медицинским работникам в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» — возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) в целях снижения процентной ставки по кредитному договору с 3 до 0,1 процента годовых (воспользовался 31 работник, в том числе четверо — в 2022 году); субсидирование и рефинансирование ипотечных (жилищных) кредитов (в 2022 году предоставлено трём медицинским работникам); предоставление в первоочередном порядке мест детям медицинских работников в дошкольных и образовательных и образовательных организациях (предоставлено 401 место детям медицинских работников, в том числе 150 мест — в 2022 году); единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. рублей врачам первичного звена (с 2016 года воспользовались 142 врача, в том числе в 2022 году — 20).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер — глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявил, что в республике идет активная работа над реализацией в ближайшие годы крупных инфраструктурных проектов: строительство нового больничного комплекса Республиканской клинической больницы мощностью более 1300 коек, новых корпусов Республиканской детской клинической больницы и Городского перинатального центра. В регионе проводятся высокотехнологичные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия по таким профилям, как травматология, офтальмология, кардиология, неврология, стоматология, онкология по относительно невысоким ценам, а также имеется развитая сеть санаториев.