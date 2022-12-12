Чебоксары, 12 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Чувашии вводят новые меры поддержки медицинских работников, чтобы повысить укомплектованность больниц и поликлиник. Соответствующее предложение направил минздрав Чувашии главе региона. С учетом необходимости разработки и утверждения нормативно-правовых документов, они начнут действовать с середины 2023 года. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов на еженедельной планёрке правительства сегодня, 12 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прием у врача

«На фоне России показатели укомплектованности наших медицинских организаций остаются чуть выше средних, но это всё равно не успокаивает. Поэтому мы разработали дополнительные меры как нематериального, так и материального характера, которые, на наш взгляд, позволят удержать ситуацию. Эти меры ранее уже были предложены Минздравом России и показали свою эффективность в ряде регионов», — заявил вице-премьер.

По данным главы минздрава Чувашии, на 1 декабря в республике укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляет: врачами — 75,5% (при плане в 89,7%), средними медицинскими работниками — 76,27% (план — 85%), фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов — 76,27% (план 85%).

Проблему обеспеченности медучреждений кадрами неоднократно поднимал глава Чувашии Олег Николаев. В своём отчёте о деятельности правительства за 2021 год он отметил, что потребность в медработниках оценивается в 350 человек.

«Будем прикладывать максимум усилий, чтобы в первую очередь решить вопросы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения. Потому что можно закупать хорошее оборудование, строить новые поликлиники и ФАПы, но если там не будет хватать специалистов, болеющих душой за своё дело, от этой работы будет очень мало толку», — отмечал руководитель республики на одном из расширенных заседаний коллегии минздрава.

Власти Чувашии также отмечают, что начиная с 2012 года, когда в республике стала реализоваться федеральная программа «Земский доктор», а с 2018 года — «Земский фельдшер», единовременные компенсационные выплаты получили 627 врачей и 130 средних медицинских работников. В текущем году выплаты получили 59 врачей и 24 средних медработника.

С 2014 года минздравом Чувашии также заключено 2295 договоров о целевом обучении граждан по программам высшего и среднего профессионального образования. Обучающимся «целевикам» предоставляются стипендии: студентам вуза — в размере 3000 рублей, ординаторам — 5000 рублей; студентам медколледжа — 2000 рублей.

В целях устранения дефицита медицинских кадров в Чувашии в комплекс мер социальной поддержки работников здравоохранения, в том числе в сельской местности и малых городах, в настоящее время также входят: предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья до 70% от стоимости жилья (с 2003 года улучшил свои жилищные условия 371 медицинский работник); выделение служебного жилья (предоставлено 29 служебных помещений медицинским работникам); предоставление с апреля 2020 года ипотечных кредитов на льготных условиях медицинским работникам в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» — возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) в целях снижения процентной ставки по кредитному договору с 3 до 0,1 процента годовых (воспользовался 31 работник, в том числе четверо — в 2022 году); субсидирование и рефинансирование ипотечных (жилищных) кредитов (в 2022 году предоставлено трём медицинским работникам); предоставление в первоочередном порядке мест детям медицинских работников в дошкольных и образовательных и образовательных организациях (предоставлено 401 место детям медицинских работников, в том числе 150 мест — в 2022 году); единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. рублей врачам первичного звена (с 2016 года воспользовались 142 врача, в том числе в 2022 году — 20).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер — глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявил, что в республике идет активная работа над реализацией в ближайшие годы крупных инфраструктурных проектов: строительство нового больничного комплекса Республиканской клинической больницы мощностью более 1300 коек, новых корпусов Республиканской детской клинической больницы и Городского перинатального центра. В регионе проводятся высокотехнологичные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия по таким профилям, как травматология, офтальмология, кардиология, неврология, стоматология, онкология по относительно невысоким ценам, а также имеется развитая сеть санаториев.