Москва, 12 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил космонавта Олега Новицкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это следует из указа главы российского государства от 12 декабря № 910 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Kremlin.ru Владимир Путин

«За мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом «За заслуги перед отечеством» III степени Новицкого Олега Викторовича — инструктора-космонавта-испытателя — заместителя командира отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», — говорится в указе президента от 12 декабря.

Напомним, Олег Новицкий три раза летал на МКС в 2012-2013, 2016-2017 и 2021 годах, и провел в космосе более 531 дня, выполнив три выхода в открытый космос общей продолжительностью более 22 часов.