Мелитополь, 12 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Запорожская АЭС доступна для экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Двое из них в настоящее время проживают прямо на территории станции, считая её полностью безопасной. Об этом сообщил новый директор ЗАЭС Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС

Он также подчеркнул, что это уже четвертая группа экспертов МАГАТЭ. При этом, по словам Черничука, руководство станции заинтересовано в освещении ситуации в зоне АЭС в полном объеме.

«Станция полностью открыта для освещения и предоставления мировой общественности всей информации о состоянии станции. В первую очередь в этом заинтересованы мы, потому что вокруг станции много разных слухов и домыслов», — заявил руководитель.

При этом, как отметил Черничук, больше, чем он сам и его коллеги, «об этой станции не знает никто».

Ранее о том, что Россия ведёт предметное обсуждение с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин по итогам политических консультаций между РФ и Турцией, которые состоялись в Стамбуле.