Вашингтон, 12 декабря, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Посольство России в Соединённых Штатах обратило внимание на то, что в Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект «О злонамеренной российской активности в мире». Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба российского диппредставительства в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Считаем данный антироссийский шаг противоречащим нормам международного права. Он является попыткой навязать свою волю суверенным государствам», — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты отмечают, что законопроект направлен на то, чтобы подорвать право стран различных регионов мира свободно выбирать международных партнёров. По мнению Москвы, таким образом Вашингтон пытается изолировать РФ.

«Попытки нанести нашей стране ущерб обречены на провал», — подчеркнули в российском посольстве.

В заявлении также указывается, что Вашингтон отказывается признавать то, что мир не является американоцентричным.