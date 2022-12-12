Курган, 12 декабря, 2022, 18:40 — ИА Регнум. На 92-м году жизни скончался курганский машиностроитель и разработчик БМП-1, БМП-2 и БМП-3 Данил Релин. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

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«Ушел из жизни Данил Захарович Релин, легендарный курганский машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, почетный гражданин Кургана. Глава Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Данила Захаровича Релина», — говорится в сообщении.

Релин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд». Удостоен почетных званий «Заслуженный машиностроитель РСФСР», «Заслуженный машиностроитель Курганмашзавода», «Почетный гражданин города Курган».

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