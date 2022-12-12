Москва, 12 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Москва обеспокоена обострением конфликта в частично признанной республике Косово. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. — Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме — особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли «власти» в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия».

Также Захарова отметила выдержку косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, благодаря чему пока удается избежать крупных инцидентов и открытой конфронтации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербское правительство 15 декабря направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос о распределении своего контингента полиции и армии в Косово и Метохии.