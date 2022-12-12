Брюссель, 12 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Европа столкнулась с серьезными последствиями от введенных санкций против Москвы, ударивших по экономике стран — членов Евросоюза, пишет газета Global Times.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Журналисты газеты пишут, что в Европе устали от Украины, так как антироссийские санкции обернулись против ЕС, где растут антивоенные настроения. В статье газеты говорится, что страны ЕС оказались заложниками серьезного энергетического кризиса, спровоцированного давлением на Москву. В результате санкций этой зимой стоимость энергоносителей в Европе выросла в десять раз.

Согласно журналистам издания, Брюссель оказался в центре геополитического конфликта и «раны украинского кризиса продолжают кровоточить», что приводит к протестам по всему континенту.

Как передавало ИА REGNUM, по данным интернет-издания EUobserver, ЕС готовит новый пакет санкций против России. В нем могут содержаться меры ограничения для ряда известных в России лиц. Среди них называют певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова, телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким.