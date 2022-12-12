Москва, 12 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В январе–ноябре 2022 года федеральный бюджет России исполнен с профицитом 557,023 млрд рублей. Такие предварительные данные на своём сайте представило Министерство финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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Так, согласно информации ведомства, объём поступивших за 11 месяцев доходов достиг почти 24,780 триллиона рублей, или 99% к общему объёму, утвержденному законом о федеральном бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые прибыли составили 10,655 триллиона рублей, на 11,7% превысив годовой план, а не связанные с нефтью и газом доходы — 14,125 триллиона рублей. Это 91,3% от плана на 2022 год.

По расходам бюджет исполнен на 102,2% к общему объёму расходов федерального бюджета, утвержденному на 2022 год. Всего потрачено свыше 24,222 трлн рублей.

Ранее по теме: Силуанов оценил ожидаемый дефицит бюджета по итогам года

Как сообщало ИА REGNUM, ране министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России составит, как ожидается, 2% ВВП по итогам 2022 года. Он пояснил, что оценка связана с осуществлением больших операций на финансовом рынке и значительными объёмами бюджетных расходов, которые ожидаются в конце года. Частично эти траты будут проводиться в счёт расходов следующего года.