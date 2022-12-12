Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Впервые в этом зимнем сезоне дорожная ситуация в Санкт-Петербурге ухудшилась до максимума по 10-балльной шкале. Из-за продолжающегося в течение всего дня сильного снегопада десятибалльные пробки сковали движение по всем основным магистралям.

ИА REGNUM Пробки из-за снегопада

Согласно сервису «Яндекс. Карты», практически остановилось движение на всех вылетных трассах, ведущих от центра города к его периферии. Традиционно тяжелая ситуация на подъездах ко всем мостам, на КАД «толкается» в пробке участок внутреннего кольца у Кудрово и Вантового моста, напряженная обстановка и на платной трассе ЗСД, хотя «стоячих» участков там нет.

Целая череда ДТП осложнила ситуацию на улице Руставели на северо-востоке Петербурга, также много аварий в центре и на КАД.

Напомним, в Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильных снегопадов, метели и ветра, которые принес в город средиземноморский циклон «Биргит». За сутки в Северной столице может выпасть до 18 см осадков.