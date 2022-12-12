Москва, 12 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Сербии будет оказана помощь в отстаивании законных интересов в отношении Косово. При этом Россия будет основываться в своих действиях на резолюции Совбеза ООН. Об этом заявила 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM МИД России

«Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244», — отметила Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте МИД.

Напомним, свою позицию по решению статуса Косово в рамках резолюции Совбеза ООН № 1244 от 1999 года не раз публично повторял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также он подтвердил позицию России по Косово 23 сентября 2022 года после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.