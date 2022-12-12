Белград, 12 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Представители руководства Сербии будут обращаться к другим странам, чтобы они отложили рассмотрение вопроса о включении Косово в состав Евросоюза. Об этом 12 декабря сообщил журналистам глава сербского МИД Ивица Дачич.

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Он отреагировал на заявление косовского первого вице-премьера Бесника Бислими, что в декабре планируется подать заявку на вступление самопровозглашённой республики в ЕС.

«Работаем над тем, чтобы призвать все государства-члены ЕС, которые не признали Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса», — сказал Дачич.

Напомним, среди членов ЕС независимость Косово не признают Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Заявку о включении самопровозглашённой республики в ЕС планируется подать 15 декабря.