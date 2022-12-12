Москва, 12 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух на перехват самолёта ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Pixabay.com Флаг Норвегии

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Приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над акваторией Баренцева моря российскими средствами контроля воздушного пространства 12 декабря. Экипаж российского истребителя Миг-31 идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», ― добавили в центре управления.

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Нарушения госграницы Российской Федерации допущено не было.