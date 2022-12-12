Анкара, 12 декабря, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию избегать провокационных заявлений в адрес Анкары, а также не провоцировать напряженность в регионе, сообщает телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам Хулуси Акара, Турция рассчитывает, что греческие политики и военные немедленно откажутся от агрессивной и провокационной риторики, которую они используют в политических целях, сосредоточатся на решении проблем путем диалога и извлекут уроки из истории. Глава минобороны Турции заявил, что не допустит формирования статуса-кво в ущерб стране, поэтому для лучшего будущего важно перестать совершать ошибки.

Заявление министра обороны Турции последовало в ответ на слова главы МИД Греции Никоса Дендиаса. В Греции назвали неприемлемыми угрозы Анкары после высказывания турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил, что ракета «Тайфун» способна достичь Афин.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря прибывший в Брюссель глава МИД Греции Никос Дендиас заявил журналистам, что Афины осуждают заявления со стороны Турции о «возможном ракетном ударе» по Афинам.