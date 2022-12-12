Ясиноватая, ДНР, 12 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 12 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

По информации источника, в 17:48 мск по направлению н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин в своем Telegram-аккаунте сообщал, что женщина получила осколочные ранения в результате обстрела Александровки в Марьинском районе ДНР.