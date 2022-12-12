Пекин, 12 декабря, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Законы о поддержке бизнеса в США наносят ущерб остальным странам, включая Китай и Южную Корею. Об этом 12 декабря заявил министр иностранных дел КНР Ван И по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Сеулом.

Iecs США против Китая

«США ещё раз доказали, что являются именно разрушителем международных правил, а не их созидателем, — заявил глава МИД Китая. — Все страны должны выступить вперёд и совместно противостоять этому устаревшему антиглобалистскому мышлению и односторонним запугиваниям».

Ван И призвал все страны в противовес США защищать «настоящую» многосторонность и добиваться её претворения в жизнь. Он также заявил, что Китай готов работать с Южной Кореей в вопросах защиты производственных поставок и международной свободной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в США приняли программу, предусматривающую выделение властями $430 млрд на снижение инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это может привести к торговой войне с ЕС. Министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан публично призвал Брюссель к совместному противостоянию США.