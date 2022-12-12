Берлин, 12 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Информация, связанная с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте, была воспринята канцлером Германии Олафом Шольцем с тревогой. Такая реакция была ожидаемой. Об этом 12 декабря журналистам в ходе брифинга сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Олаф Косинский Олаф Шольц

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«Федеральный канцлер, конечно, принял к сведению эти сообщения, то, что это вообще возможно, с ожидаемой тревогой. Теперь необходимо дождаться дальнейшего развития», ― подчеркнул Хебештрафт.

Он также отметил, что не должно быть никаких предварительных оценок ситуации, эти сообщения должны быть подтверждены, так как обвинения очень серьёзны.

«В любом случае они должен обсуждаться на уровне парламента ЕС, а не на уровне отдельных государств», ― добавил представитель германского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре были арестованы бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. По версии следствия, представители Европарламента получали деньги и дорогие подарки взамен на обещания влиять на политические решения.

Кроме того, из-за обвинений в коррупции была отстранена от должности заместитель руководителя Европарламента Ева Кайли. Ранее её исключили из греческой партии ПАСОК — «Движение перемен», а власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента. 11 декабря суд принял решение о её аресте.