Брисбен, Австралия, 12 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В результате стрельбы в австралийском штате Квинсленд погибли как минимум три человека, среди которых два сотрудника полиции, сообщает австралийская вещательная корпорация ABC 12 декабря.

(сс) CWitte Оружие

По информации источника, стрельба произошла в понедельник, 12 декабря, в 300 километрах в западном направлении от города Брисбена, столицы штата Квинсленд.

Полицейские подверглись обстрелу в сельской местности, куда сотрудники прибыли после сообщения о пропаже человека. Всего на месте было четверо полицейских: двое из них получили смертельные ранения, один получил касательное пулевое ранение и находится в больнице. Также погиб местный житель.

На данный момент проводится операция по поиску подозреваемых, уточняется, сколько людей могли стать инициаторами стрельбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в руководстве группы «Вагнер» не отказываются взять поручительство за новошахтинского стрелка.